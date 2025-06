Spoločnosti však varujú pred zdražovaním leteniek

Cestujúci v Európskej únii by už čoskoro nemali platiť za malý kufor alebo ruksak, ktorý si vezmú na palubu. Európsky parlament schválil legislatívny návrh, podľa ktorého má každý pasažier nárok na bezplatnú príručnú batožinu s hmotnosťou do 7 kilogramov a rozmermi do 100 cm (súčet výšky, šírky a hĺbky nemôže presiahnuť 100 cm). K tomu si môže zobrať aj osobnú tašku, napríklad kabelku alebo batoh, s maximálnymi rozmermi 40 × 30 × 15 cm, informuje EuroNews.

Cieľom zmeny je zjednotiť pravidlá medzi aerolinkami, ktoré si v posledných rokoch účtovali vysoké poplatky aj za menšiu batožinu. Parlament pripomína, že ide o základné právo cestujúceho a že súčasná prax bola často netransparentná a mätúca. Viaceré spotrebiteľské organizácie dlhodobo kritizovali najmä nízkonákladové spoločnosti ako Ryanair či Wizz Air.

Zástupcovia leteckých spoločností však varujú, že zmena môže viesť k zvýšeniu cien leteniek. Podľa nich ide o zásah do ich obchodného modelu a obmedzenie výberu pre zákazníkov. Nové pravidlá sú súčasťou širšej reformy práv cestujúcich, ktorá zahŕňa aj povinnosť sedenia detí do 12 rokov pri rodičoch bez príplatku či nárok na rýchlejšiu kompenzáciu za meškania a zrušené lety. Návrh musí ešte prejsť finálnym hlasovaním v pléne a následne nadobudne platnosť.