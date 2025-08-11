Aj v pokročilom veku pociťoval potrebu pomáhať ľuďom a spomínal na svoj bohatý život.
V nedeľu 10. augusta zomrel vo veku 97 rokov obľúbený lekár Karol Mika. Bol najdlhšie slúžiacim lekárom na Slovensku. Túto informáciu potvrdil jeho brat, uvádza Rádio LUMEN.
„Už mi zvyknú hovoriť, že by som si mal oddýchnuť. No pre mňa je moja práca oddychom, pretože ju mám rád. Mohol by som skončiť trebárs aj hneď, ale stále cítim potrebu pomáhať ľuďom. Uvidím, dokedy mi to Pán Boh umožní,“ povedal Mika v roku 2024 pre MY Banská Bystrica.
Mika, rodák zo Starých Hôr, ordinoval do svojich 97 rokov a bol známy nielen svojou presnosťou v diagnostike, ale aj láskou k práci. Lekársku fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1955 a okrem lekárskej praxe sa venoval aj publikačnej a beletristickej činnosti.