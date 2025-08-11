Urobil tak na základe vlastného rozhodnutia.
Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Marián Povolný sa vzdal funkcie. Urobil tak na základe vlastného rozhodnutia. Potvrdil zástupca hovorcu operačného strediska Richard Bolješik.
OS ZZS je v uplynulých týždňoch spomínané v súvislosti s kritizovaným tendrom na záchranky. Opozičné strany preň podali v Národnej rade (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Poslanec Tomáš Szalay (SaS) v súvislosti s návrhom poukázal na výberové konanie na riaditeľa OS ZZS, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (7. 8.) na ministerstve zdravotníctva a vyhral ho podľa neho Povolný.
Šaško v piatok (8. 8.) informoval, že ohlási ďalší postup v súvislosti s tendrom na záchranky v pondelok. Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a i jeho znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie OS ZZS o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Tvrdí, že tender zo zákona nemôže zrušiť, môže to urobiť len riaditeľ OS ZZS, ktoré celé výberové konanie vykonáva.