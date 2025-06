Aktivisti aj politici z celej Európy prišli vyjadriť nesúhlas s obmedzovaním práv a slobôd, ktoré zavádza vláda Viktora Orbána.

V sobotu sa v maďarskej metropole koná Pride aj napriek zákazom. Očakáva sa rekordná účasť, už teraz sú na mieste tisícky ľudí. Účastníci z celej Európy vyjadria podporu LGBT+ komunite, ktorej podľa mnohých organizácií Orbánova vláda čoraz viac obmedzuje práva, informuje The Guardian.

„Tento víkend sa všetky oči upierajú na Budapešť,“ vyhlásila eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbib. Podľa nej nejde len o jeden Pride, ale o obranu základného práva byť sám sebou a milovať, koho chceme kdekoľvek v Európe.

View this post on Instagram A post shared by Fekete-Győr András (@feketegyorandras)

Budúcnosť pochodu bola pritom ešte tento rok neistá. Vládna strana Fidesz presadila zákon, ktorý by mohol umožniť Pride legálne zakázať, a to pod zámienkou „ochrany detí“. Vláda tiež pohrozila použitím systému rozpoznávania tvárí na identifikáciu účastníkov zakázaných podujatí. Tým hrozí pokuta až do výšky 500 eur.

Táto represívna rétorika vyvolala vlnu kritiky doma aj v zahraničí a z Budapest Pride sa tak stáva symbol odporu proti vláde, ktorá podľa mnohých systematicky oslabuje demokratické inštitúcie a právny štát.

Greta Thunberg posiela silný odkaz

Na tohtoročnom budapeštianskom Pride sa zúčastnila aj aktivistka za ľudské práva a životné prostredie Greta Thunberg. Tá maďarskej vláde poslala silný odkaz: „Toto je ďalší fašistický útok na ľudské práva. Lásku ale zakázať nemôžeťe.“ Reagovala tým na Orbánov zákaz usporiadať Pride.

View this post on Instagram A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg)