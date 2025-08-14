SHMÚ vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Väčšinu územia Slovenska môžu vo štvrtok potrápiť vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Výstrahy druhého stupňa predbežne platia od 12.00 do 19.00 hod. v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Ďalej v takmer celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Rovnako aj v okrese Vranov nad Topľou. V Snine platí výstraha od 13.00 do 18.00 hod.
V okresoch Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník platia výstrahy prvého stupňa od 13.00 do 18.00 hod. Takisto platia vo väčšine okresov Žilinského kraja.
