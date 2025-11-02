Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí.
- Britská polícia v sobotu zadržala dvoch podozrivých, ktorí nožom pobodali viacero ľudí vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon.
- Celkovo hospitalizovali 10 osôb, pričom 9 z nich je vo vážnom stave a sú v ohrození života.
- Hlavný komisár dopravnej polície Chris Casey útok nazval „šokujúcim incidentom“ a uviedol, že nebude špekulovať o motíve páchateľov.
- K situácii sa už vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, ktorý útok označil za „desivý a mimoriadne znepokojujúci“.
Citát: „V súčasnosti reagujeme na incident vo vlaku smerujúcom do Huntingdonu, kde viacero ľudí pobodali,“ uviedla britská dopravná polícia na sociálnej sieti X. Polícia potvrdila, že na vyšetrovaní bude spolupracovať s protiteroristickým oddielom. „Môže chvíľu trvať, kým budeme môcť potvrdiť ďalšie informácie,“ uviedol komisár.
Širší kontext: Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a ľudí vyzvala, aby sa cestovaniu vyhli.
Podľa oficiálnych vládnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje. Starmer narastajúce útoky označil za „národnú krízu“. V rámci snáh vlády o zníženie počtu zločinov spáchaných s použitím nožov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese „zabavených alebo odovzdaných“ takmer 60 000 nožov, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.
