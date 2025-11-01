Kategórie
TASR
dnes 1. novembra 2025 o 16:32
Čas čítania 1:08

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu
Zdroj: Wikimedia Commons/Kremlin.ru

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí si podľa investigatívneho portálu nahromadila miliónový majetok.

  • Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová si počas vojny na Ukrajine nahromadila majetok a príjmy v hodnote miliónov rubľov, čo výrazne presahuje jej oficiálny zárobok v diplomatických službách. 
  • Príjem hovorkyne ruského ministerstva v roku 2024 dosiahol približne 11 miliónov rubľov (118 909 eur), čo bol takmer dvojnásobok jej oficiálneho platu na ministerstve - šesť miliónov rubľov (64 859 eur). Rozdiel údajne pochádzal z platieb od štátnych médií a z honorárov za jej tvorbu piesní.
  • Ruský denník Explainer informuje, že Zacharovovej príjmy sú chránené pred verejnou kontrolou na základe nariadenia z roku 2014, ktoré podpísal minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. To ju oslobodzuje od povinnosti zverejňovať svoje financie a vzťahuje sa na väčšinu vysokopostavených diplomatov.

Širší kontext: Explainer tvrdí, že Zacharovová si v decembri 2022 kúpila luxusný apartmán v centre Moskvy. Jeho cena bola približne 17-krát vyššia ako jej ročný príjem. Z verejných dokumentov vyplýva, že byt s rozlohou 151 štvorcových metrov patrí Ruskej federácii. V roku 2023 byt previedli na inú entitu, uvedenú tiež ako Ruská federácia.

15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár

Ako vyplýva z dokumentov katastra nehnuteľností Rosreestr, na ktoré sa odvoláva Explainer, Zacharovová je uvedená ako skutočná kupujúca bytu a ako najnovší vlastník jej otec.

Portál tiež identifikoval Zacharovovej manžela Andreja Machrova ako vysokopostaveného manažéra vo firme zaoberajúcej sa geofyzikálnym a vrtným výskumom, ktorá získava niekoľkomiliónové vládne zmluvy od štátnych energetických a ťažobných spoločností počas vojnového hospodárskeho boomu.

Ministerstvo zahraničných vecí neodpovedalo portálu Explainer na žiadosť o vyjadrenie a denník The Moscow Times nedokázal nezávisle overiť jeho tvrdenia.

Portál Explainer pracuje s dátami z otvorených zdrojov a vznikol zo spravodajského kanála „Možem objasniť“ na Telegrame s viac ako 476-tisíc odberateľmi. Ten ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo do registra „zahraničných agentov“.

rusko
Zdroj: Wikimedia Commons/Council/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
