Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie

Po operácii srdca v košickom ústave zomrela pacientka, rodina spochybňuje postup lekárov.
Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb zomrela 65-ročná pacientka po plánovanej operácii srdca, ktorú viedol prednosta kliniky srdcovej chirurgie docent Adrian Kolesár. Zákrok sa uskutočnil 6. augusta, pacientka sa po ňom neprebrala a o týždeň neskôr zomrela. Počas operácie sa pred ústavom konal brífing ministra investícií Samuela Migaľa, na ktorom sa zúčastnil aj operatér. Práve tento časový súbeh vyvolal otázky rodiny, ktorá podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, informuje Korzár.
Príbuzní zosnulej tvrdia, že videli operatéra na tlačovej konferencii v čase, keď mala ich matka ešte ležať na operačnej sále. „Zaregistrovali sme, že doktor, ktorý ju operoval, je na tlačovke. Bolo to niekedy okolo dvanástej hodiny. Z toho sme vydedukovali, že mama už je po operácii. Volali sme na 'áro', či je po operácii. Povedali nám, že nie, že mama je ešte stále na operačnej sále,“ povedal syn zosnulej Martin.
Prípadom sa zaoberajú úrady
V podnete, ktorý podali prostredníctvom právneho zástupcu, sa pýtajú, či je v súlade s etikou, aby hlavný operatér počas zákroku opustil sálu. Tvrdia tiež, že pri operácii došlo k priškrteniu cievy a následným komplikáciám, ktoré podľa nich neboli riešené včas. Uvádzajú, že pacientka dostala infarkt už počas zákroku a neskôr aj mozgovú mŕtvicu.
Nemocnica v reakcii uviedla, že zákrok prebiehal v štandardnom režime pod vedením skúseného tímu a pacientka mala zabezpečenú plnú zdravotnú starostlivosť. Vedenie ústavu vyjadrilo rodine sústrasť a poskytlo im zdravotnú dokumentáciu. Zároveň deklarovalo plnú spoluprácu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý prípad vyšetruje.
Minister investícií Samuel Migaľ, ktorý bol v tom čase po vlastnej operácii srdca a brífing pred ústavom viedol, vyjadril rodine úprimnú sústrasť. Uviedol, že o prípade nemal bližšie informácie a považuje za správne, že sa ním zaoberá nezávislý dohľadový orgán. Podľa Migaľa by politici nemali komentovať okolnosti prípadu, kým nie sú známe výsledky vyšetrovania.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil, že začal výkon dohľadu, ktorý je stále v procese. Na jeho ukončenie má deväť mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalšie tri. Kým šetrenie pokračuje, úrad ani nemocnica neposkytujú bližšie informácie.