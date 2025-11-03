Podľa Naďa má odísť do civilu 1. decembra 2025.
Predseda Demokratov Jaroslav Naď na sociálnej sieti informoval, že policajt Matej Bajs, ktorý bol prítomný pri nehode syna bývalého policajného prezidenta, by mal podľa jeho informácií odísť k 1. decembru 2025 do civilu.
„Dôvodom jeho odchodu je práve spomínaná nehoda. Bajs je pod výrazným tlakom… Špiny,“ napísal Naď vo svojom statuse.
3. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 0:26 Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
2. novembra 2025 o 15:31 Čas čítania 0:31 Minister Takáč viní z nárastu kriminality médiá a opozíciu. Odmieta, že za ňu môže novela Trestného zákona