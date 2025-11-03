Vodičov polícia vyzýva, aby sa úseku vyhli a počítali s výrazným zdržaním.
Cesta I/59, vedúca cez horský priechod Donovaly, je obojsmerne uzavretá. V úseku došlo k vážnej dopravnej nehode. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
3. novembra 2025 o 10:45 Čas čítania 0:20 Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
3. novembra 2025 o 10:03 Čas čítania 0:22 AKTUÁLNE: Dopravný kolaps v Bratislave: Hlavné mesto paralyzovali kolóny na D1, D2 aj Lamačskej ceste