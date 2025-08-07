Obec Stankovany upozorňuje na výskyt medveďa v turistickej oblasti.
Obec Stankovany vydala upozornenie pre obyvateľov a návštevníkov po tom, čo bol v lokalite Podšíp spozorovaný medveď hnedý, ktorý nejavil známky plachosti. Nie je vylúčené, že sa môže pohybovať aj v iných častiach obce a okolitých lesoch.
Obec vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, najmä v lesnom poraste, aby sa minimalizovalo riziko stretu so šelmou.
Stankovany sa nachádzajú v atraktívnej turistickej oblasti na severe Slovenska. Obec preto vyzýva k opatrnosti aj turistov.
