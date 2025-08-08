Slovensko podľa odborárov stále zaostáva za priemerom EÚ.
V roku 2026 by sa minimálna mzda na Slovensku mala automaticky zvýšiť na 919 eur mesačne. Ide o viac než 100-eurový nárast oproti aktuálnej výške 816 eur. Výpočet vychádza zo zákonného mechanizmu, ktorý ju viaže na 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Odborári však upozorňujú, že to nestačí – minimálna mzda podľa nich nereflektuje rast cien a nákladov na život, informuje Kariérainfo.sk.
Podľa Konfederácie odborových zväzov by minimálna mzda nemala závisieť len od automatu, ale mala by sa nastavovať aj podľa reálnej ekonomickej situácie. Tvrdia, že hoci mzdy nominálne rastú, ich reálna hodnota pre zamestnancov často klesá, najmä pre infláciu. Slovensko zároveň zaostáva za priemerom EÚ v pomere medzi priemernou a minimálnou mzdou.
Odbory tiež volajú po systémových zmenách, ktoré by posilnili vyjednávaciu silu zamestnancov – napríklad širšom uplatňovaní kolektívnych zmlúv. Odmietajú tvrdenia, že vyššia minimálna mzda škodí ekonomike, a tvrdia, že naopak pomáha budovať zdravé a stabilné hospodárstvo.