Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Radoslava Horňáková
dnes 8. augusta 2025 o 7:23
Čas čítania 0:36

Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Minimálna mzda na Slovensku má v roku 2026 stúpnuť na 919 eur. Odborári tvrdia, že to nestačí
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Slovensko podľa odborárov stále zaostáva za priemerom EÚ.

V roku 2026 by sa minimálna mzda na Slovensku mala automaticky zvýšiť na 919 eur mesačne. Ide o viac než 100-eurový nárast oproti aktuálnej výške 816 eur. Výpočet vychádza zo zákonného mechanizmu, ktorý ju viaže na 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Odborári však upozorňujú, že to nestačí – minimálna mzda podľa nich nereflektuje rast cien a nákladov na život, informuje Kariérainfo.sk.

Podľa Konfederácie odborových zväzov by minimálna mzda nemala závisieť len od automatu, ale mala by sa nastavovať aj podľa reálnej ekonomickej situácie. Tvrdia, že hoci mzdy nominálne rastú, ich reálna hodnota pre zamestnancov často klesá, najmä pre infláciu. Slovensko zároveň zaostáva za priemerom EÚ v pomere medzi priemernou a minimálnou mzdou.

Odbory tiež volajú po systémových zmenách, ktoré by posilnili vyjednávaciu silu zamestnancov – napríklad širšom uplatňovaní kolektívnych zmlúv. Odmietajú tvrdenia, že vyššia minimálna mzda škodí ekonomike, a tvrdia, že naopak pomáha budovať zdravé a stabilné hospodárstvo.

12. júla 2025 o 11:27 Čas čítania 0:22 AKTUÁLNE: Fico dal predstaviteľom Európskej únie 48 hodín, aby uzavreli dohodu. Chce vyťažiť zo sankcií proti Rusku AKTUÁLNE: Fico dal predstaviteľom Európskej únie 48 hodín, aby uzavreli dohodu. Chce vyťažiť zo sankcií proti Rusku
12. júla 2025 o 10:00 Čas čítania 0:48 Muž uniesol 14-ročnú Slovenku do Škótska. Viacerým dievčatám dával kľúče od bytu, kde ich mal sexuálne obťažovať Muž uniesol 14-ročnú Slovenku do Škótska. Viacerým dievčatám dával kľúče od bytu, kde ich mal sexuálne obťažovať
12. júla 2025 o 8:02 Čas čítania 0:26 Polícia spúšťa akciu Rada(r) od vás. Spustí veľké kontroly tam, kde to nahlásia Slováci Polícia spúšťa akciu Rada(r) od vás. Spustí veľké kontroly tam, kde to nahlásia Slováci
Práca
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Ekonomika Platy Slovákov Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Radovan Stoklasa
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred hodinou
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
včera o 08:08
Obec na severe Slovenska varuje pred medveďom. Turisti by mali byť obozretní
Obec na severe Slovenska varuje pred medveďom. Turisti by mali byť obozretní
včera o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 09:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 11:29
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
ZOZNAM: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne na Slovensku. Pozri si, kto sa v ňom nachádza
pred 2 dňami
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
Hygienici obmedzili predaj pokrmov a nápojov. V Poprade hlásia desiatky prípadov hepatitídy A
včera o 19:30
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
29. 7. 2025 18:27
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
Európu zasiahne cunami. Vedci vypočítali, kedy by malo dôjsť k tejto ničivej udalosti
3. 8. 2025 10:41
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
2. 8. 2025 9:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
pred 3 dňami
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
Je to oficiálne: V obci Ráztočno potvrdili viaceré prípady Q horúčky
3. 8. 2025 17:22
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Silný vietor uniesol 11-ročné dievča na mori pri gréckej pláži. Dieťa neprežilo, polícia zadržala rodičov
Lifestyle news
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma. Takto vyzerajú nové odvážne kúsky pred 25 minútami
ChatGPT nabáda tínedžerov na užívanie drog a sebapoškodzovanie. Tvrdí to najnovší výskum včera o 19:56
Kým Post Malone cestuje do Európy, v USA zatkli jeho posadnutú stalkerku. V minulosti mu skočila pod auto včera o 19:07
A$AP Rocky si zahrá vo filme. V komédii s názvom If I Had Legs I'd Kick You stvárni bláznivého suseda včera o 17:43
Dočkáme sa návratu Hanny Montany? Dôvodov, prečo si to fanúšikovia myslia je viac, naznačila to aj Miley Cyrus včera o 16:58
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur včera o 15:44
Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida včera o 13:39
Obľúbený letný festival v Poprade zrušili. Dôvodom je šírenie vírusovej nákazy včera o 12:44
Polícia varuje pred podvodmi s ubytovaním v Chorvátsku. Muž z Česka prišiel o tisícky eur včera o 12:01
Slovensko Všetko
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
včera o 15:14
Slovákom vrátia takmer pol milióna eur. Mnohí nevedia, že majú nárok na kompenzáciu
ÚRSO zvýšil kompenzácie pre odberateľov za neplnenie štandardov kvality na 444 140 eur za rok 2024.
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
včera o 13:05
17-ročná Slovenka pila z tatranského potoka. Potrebovala pomoc záchranárov
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred hodinou
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
včera o 19:30
Štát Slovákom prispeje na cestu do práce: Zamestnanci môžu získať až 200 eur
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
včera o 12:33
AKTUÁLNE: Šaškov tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Vodič prekročil rýchlosť v obci viac ako dvojnásobne. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur
včera o 12:04
Vodič prekročil rýchlosť v obci viac ako dvojnásobne. Na mieste zaplatil pokutu 800 eur
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
19. 7. 2025 7:31
KOMPLETNÝ ZOZNAM: Erik Tomáš plánuje viacero sociálnych zmien. Týkať sa budú dôchodkov, rodín aj živnostníkov
26. 7. 2025 16:48
Niektoré profesie majú nárok na dovolenku navyše. Zisti, či patríš do tejto skupiny zamestnancov
pred 3 dňami
Trump chce na farmaceutiká zaviesť až 250 % clá. Začneme s nižším clom, avšak do roka sa zvýši, tvrdí prezident

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred hodinou
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Výber domáceho maznáčika je nepochybne radostná udalosť. Pri výbere by si však mal zvážiť nielen vzhľad psíka, ale aj jeho osobnosť.
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
včera o 17:50
Namiesto odpovedí sa jej vyhrážajú. Taraba a ďalší politici vedú diskreditačnú kampaň proti novinárke Törökovej
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
včera o 06:30
„Mnohé deti jedia iba v škôlke, doma nemajú nič.“ Dobrovoľníčka Veronika hovorí o krutom živote a mýtoch o Afrike (Rozhovor)
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
pred 2 dňami
Ako si správne zvoliť formu podnikania – na čom sa dá ušetriť a kedy netreba platiť odvody?
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
3. 8. 2025 7:55
PREHĽAD: Stačí zabudnúť na maličkosť a hrozí ti pokuta až 17-tisíc eur. Na tieto časté chyby si musia Slováci dávať pozor
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia