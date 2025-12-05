Kategórie
TASR
dnes 5. decembra 2025 o 18:33
Čas čítania 0:55

AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu

AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
Zdroj: Refresher

Reagujú tak na mnohopočetné incidenty s balónmi.

Litovská premiérka Inga Ruginienė v piatok oznámila, že jej vláda kvôli opakovaným incidentom s bieloruskými pašeráckymi balónmi plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu. Informuje o tom agentúra AFP a verejnoprávny telerozhlas LRT.

„Momentálne pripravujeme právny základ a dokumenty. Nevylučujeme, že pôjdeme ďalej,“ povedala premiérka novinárom. Vyhlásenie núdzovej situácie označila za ‚najlepší postup v tejto chvíli‘“. Vláde a miestnym úradom to umožní vyčleniť na boj proti balónom dodatočné zdroje.

Bielorusko vraj zámerne nezasahuje

Návrh na vyhlásenie núdzovej situácie v piatok predložilo litovské ministerstvo vnútra a vláda o ňom bude hlasovať zrejme budúci týždeň. Opozícia v parlamente nalieha na ešte ráznejší krok - vyhlásenie stavu núdze. Parlament ho môže odhlasovať v prípade, ak je ohrozený ústavný poriadok krajiny.

Litva naposledy vyhlásila stav núdze po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 alebo po náhle zvýšenom migračnom toku cez bieloruskú hranicu v novembri 2021.

Podľa údajov litovského ministerstva vnútra vletelo tento rok do vzdušného priestoru krajiny 599 pašeráckych balónov a 197 dronov. Tieto incidenty narušili 320 letov a ovplyvnili približne 47 000 cestujúcich.

Vláda tvrdí, že balóny posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Označuje to za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.

V reakcii na incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom, koncom novembra ich však opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.

Lukašenko, Bielorusko
Zdroj: TASR/AP
Bielorusko Litva
