TASR
dnes 8. decembra 2025 o 14:43
Čas čítania 0:28

AKTUÁLNE: Na D2 sa tvoria extrémne kolóny pre vážnu nehodu. Pretrvávať budú ešte dlhé hodiny

AKTUÁLNE: Na D2 sa tvoria extrémne kolóny pre vážnu nehodu. Pretrvávať budú ešte dlhé hodiny
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj

Kolóny na diaľnici D2 smer Česká republika vznikli v dôsledku opravy havarijného stavu vozovky.

Kolóny na diaľnici D2 smerom do Českej republiky by aj v súvislosti s rannou dopravnou nehodou mali pretrvávať do večera. Prejazdný je aktuálne jeden jazdný pruh. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Kolóny na diaľnici D2 smer Česká republika vzniknuté v dôsledku opravy havarijného stavu vozovky sú odhadované do večerných hodín s predpokladanou dobou 20.00 h,“ približuje polícia.

Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Pri nehode sa zranil 27-ročný vodič. Prevezený bol do jednej z bratislavských nemocníc. Polícia opätovne vyzvala vodičov, aby v tomto zimnom období jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste a venovali sa naplno vedeniu vozidla.

8. decembra 2025 o 8:33 Čas čítania 0:30 Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. decembra 2025 o 8:00 Čas čítania 0:57 Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
8. decembra 2025 o 7:10 Čas čítania 0:30 NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
Domov
Zdieľať
Diskusia