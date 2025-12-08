Prokurátori počas celoplošnej kontroly zistili rozsiahle porušenia zákona vo viac ako 460 prípadoch.
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila rozsiahle porušenia zákona pri pri regulácii parkovania v mestách a obciach. Až 80 % kontrolovaných nariadení bolo nezákonných.
Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka s tým, že v rámci celoplošného a komplexného zhodnotenia zákonnosti vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku.
Celkom bolo preskúmaných 577 všeobecne záväzných nariadení (VZN) a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. „Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu,“ priblížil Žilinka.
Mnohé nariadenia boli nejasné, nezrozumiteľné, neurčité, nezrozumiteľné alebo prekračovali právomoci obcí. Problémy sa týkali ukladaniu zákazov, príkazov alebo obmedzení bez zákonného zmocnenia a opory v zákone,zamieňanie, resp. miešanie právnych úprav „dočasného parkovania“ podľa cestného zákona a „trvalého státia motorového vozidla mimo stráženého parkoviska“ v režime miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.
Prokuratúra identifikovala aj porušenia zásady rovnakého zaobchádzania pri vydávaní tzv. rezidentských parkovacích kariet, či zvýhodňovanie len určitej skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (vylúčenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré disponujú parkovacím preukazom vydaným v cudzine, z oslobodenia od úhrady parkovného).