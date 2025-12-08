V aplikácii George od Slovenskej Sporitelne pribudla nová dôchodková kalkulačka, ktorá pomôže Slovákov pripraviť sa na starobu.
Slovenská sporiteľňa a NN Slovensko spustili v bankovej aplikácii George novú dôchodkovú kalkulačku. Klienti si v nej môžu vypočítať predpokladaný budúci dôchodok zo všetkých troch pilierov a získať tipy, ako si ho navýšiť.
Demografická situácia na Slovensku nie je priaznivá, počet obyvateľov klesá a priemerný vek dožitia rastie. Prognózy upozorňujú, že dôchodkový systém je dlhodobo neudržateľný, pričom len 36 percent Slovákov verí, že štát v budúcnosti dokáže plnohodnotne vyplácať dôchodky. Iba štvrtina Slovákov si buduje svoju finančnú budúcnosť aktívne. Toto sú výsledky prieskumu NN Group, ktorého sa v minulom roku zúčastnilo 1 028 respondentov zo Slovenska.
Nová kalkulačka umožňuje zadať údaje ako príjem, počet detí, vzdelanie či aktuálny stav úspor a následne zobrazí očakávanú výšku dôchodku, vek odchodu do dôchodku a podiel jednotlivých pilierov. Súčasťou sú aj odporúčania ako si navýšiť dôchodok.
Kalkulačku si môžeš vyskúšať na tejto podstránke.