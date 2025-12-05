Jeho ostatky mali byť na mieste už od roku 2022.
Ostatky, ktoré našli minulý rok v americkom štáte Colorado, môžu patriť mužovi pôvodom zo Slovenska. Naznačujú to nedávne zistenia. Úrady teraz požiadali verejnosť o pomoc pri jeho identifikácii, informuje stanica CBS News.
Úrad pre vyšetrovanie štátu Colorado (CBI) uviedol, že v kempingovej oblasti za mestom Bailey neďaleko Denveru objavili úrady 28. mája 2024 mŕtveho muža. Expert odhadol, že jeho ostatky sa tam nachádzali od roku 2022 alebo 2023.
Z nedávnej analýzy pôvodu vyplýva, že muž má slovenskú DNA. CBI sa preto domnieva, že by mohol mať príbuzných v mestách Omaha v Nebraske, Pueblo v Colorade, Cedar Rapis v Iowe.
Ide o komunity s početnou populáciou z východnej Európy, odkiaľ mohol pochádzať aj neznámy muž. Na pomoc pri identifikácii ostatkov prizvali aj odborníka na rekonštrukciu tváre, ktorý na základe mužovej lebky vytvoril sochu jeho možného vzhľadu. CBI odhaduje, že mal 30 až 60 rokov a meral 180 až 203 centimetrov.
„Hľadáme akékoľvek informácie. Vie niekto, kto by táto osoba mohla byť? Pomoc verejnosti je neoceniteľná,“ uviedol súdny lekár David Kintz z okresu Park County.