Ministerstvo vnútra predstavilo novelu, ktorá pomôže pri boji s neplatičmi za PZP.
Ministerstvo vnútra prichádza s návrhom zákona, ktorý má zmeniť pravidlá pre povinné zmluvné poistenie (PZP), informoval o tom portál Peniaze.sk. Podnetom bolo zistenie Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorého štátu ušiel príjem v hodnote 103 miliónov eur za posledných 6 rokov.
Jednou z hlavných noviniek bude prepojenie emisnej kontroly so systémom povinného zmluvného poistenia. Servisní technici budú po novom oprávnení overovať, či má auto uzavretú PZP.
Ak vozidlo nebude mať platné poistenie, bude pokladané za nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. To znamená, že bez PZP vozidlo nebude môcť absolvovať technickú a emisnú kontrolu.
Novela sprísňuje pravidlá pre vozidlá, ktoré sú dočasne vyradené z evidencie. Ak majiteľ do 30 dní po uplynutí lehoty vyradenia vozidla nepožiadá políciu o zaradenie, predĺženie alebo trvalé vyradenie, tak vozidlo bude automaticky zaradené do evidencie a s tým prichádza povinnosť platiť PZP.
Ak vozidlo nemá PZP, jeho majiteľ dostane elektronické upozornenie, že si poistenie musí uzatvoriť.
Mení sa aj výška pokút. Ak držiteľ vozidla nemá poistenie dlhšie ako 30 dní, okresný úrad majiteľovi uloží pokutu v závislosti od hmotnosti vozidla. Pokuta je v rozmedzí 120 až 900 eur. Pri opakovanom porušení sa výška pokuty zdvojnásobí.