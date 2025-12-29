Pozor si treba dať aj na horách vo vysokohorskom teréne.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred snehovými jazykmi, ktoré budú platiť od 30.12. do 31.12. Zasiahnu najmä horské oblasti a severné okresy Slovenska, informuje SHMÚ.
Výstrahy sa týkajú okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Martin a Žilina.
Tento jav ohrozuje najmä bezpečnosť dopravy. Hoci sú snehové jazyky v danom ročnom období bežné, vietor a sneh môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu alebo skomplikovať prejazdnosť ciest.
Víchrica v horských polohách
Nad pásmom lesa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Martin a Žilina odborníci očakávajú silný vietor. V nárazoch môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h, pričom priemerná rýchlosť môže vystúpiť na 70 až 85 km/h, čo zodpovedá sile víchrice.
Vietor ohrozuje ľudské aktivity, predovšetkým pešiu turistiku a horolezectvo. Horská záchranná služba preto odporúča zvýšenú opatrnosť a žiada turistov, aby zvážili pohyb vo vysokohorskom teréne.