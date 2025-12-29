Presné okolnosti jej úmrtia zatiaľ nie sú známe.
Na banskobystrické sídlisko Sásová dnes (29. 12.) privolali policajnú hliadku. Policajti našli v jednom z bytov na balkóne telo ženy bez známok života. Príčinu smrti určí súdny lekár na základe nariadenej pitvy. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie vo veci usmrtenia, informuje polícia na svojom facebooku.
