Katarína Jánošíková
dnes 29. decembra 2025 o 17:12
Čas čítania 1:22

Tragédia v novozámockej nemocnici: Muž prišiel na urgent, o pár hodín neskôr zomrel

Tragédia v novozámockej nemocnici: Muž prišiel na urgent, o pár hodín neskôr zomrel
Zdroj: Pixabay

Syn opisuje sedemhodinový boj o otcov život v novozámockej nemocnici, ktorý sa skončil tragicky na operačnej sále.

Muž zverejnil na sociálnej sieti otrasnú skúsenosť z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Tvrdí, že jeho otec prišiel do nemocnice po vlastných, no o sedem hodín neskôr zomrel, informuje portál tvnoviny.sk.

Syn priviezol otca s bolesťami brucha a kolostómiou 10. decembra okolo 17.15 h. Hneď pri vstupe vraj narazil na konflikt s ochrankárom kvôli parkovaniu, ktorý podľa neho neakceptoval, že pacient čaká na sprievod a lekár na pacienta.

Na informáciách ich pracovníčka upozornila na dlhé čakanie, no na pacienta sa podľa syna ani nepozrela. Stav otca sa po dvoch hodinách zhoršil natoľko, že si musel ľahnúť na lavičky. Neskôr ho ošetrovateľ vzal na posteľ, no syn naňho už nevidel. Röntgen absolvovali až po štyroch hodinách, pričom syn musel otca na vyšetrenie odviezť sám.

Zo snímky by už bolo každému jasné, že pacient má črevnú nepriechodnosť. Po prezretí snímky lekárom sa veci konečne pohli, a urgent bol zrazu urgentom a pacient rýchlo prevezený na chirurgiu,“ opisuje syn. Otec však počas operácie dostal zástavu srdca. „Oživovali cca 1 hodinu, neúspešne,“ uzatvára.

Vedenie nemocnice vyjadrilo rodine úprimnú sústrasť: „Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky vyjadruje úprimnú ľútosť nad úmrtím pacienta a rodine zosnulého vyslovuje úprimnú sústrasť.“

Hovorkyňa Lucia Hamran Kollárová pre portál tvnoviny vysvetľuje, že nemocnica využíva medzinárodný systém triáže, kde o poradí rozhoduje závažnosť stavu, nie čas príchodu. „Závažnosť zdravotného stavu posudzuje skúsená triážna sestra na základe informácií, ktoré pacient alebo jeho sprievod poskytne pri príchode na urgentný príjem,“ uviedla.

Kde vidí nemocnica chybu?

Podľa nemocnice sprievod neuviedol informácie, ktoré by naznačovali bezprostredné ohrozenie života. „Na základe týchto informácií bol pacient zaradený do príslušnej triážnej kategórie a doprovod bol oboznámený s predpokladanou dlhšou čakacou dobou,“ argumentuje hovorkyňa.

Zariadenie tvrdí, že syn s otcom následne opustili priestory urgentu a sestra ich tak nemala pod dohľadom. Napriek vyťaženosti vraj nemocnica dodržala štandardy: „Pacient bol prijatý na ošetrenie do ambulancie v časovom rámci do 120 minút od príchodu na urgentný príjem, čo zodpovedá štandardom pre danú triážnu kategóriu.“

Prísne pravidlá parkovania nemocnica odôvodňuje potrebou voľného prístupu pre sanitky, ktoré privážajú ľudí v kritickom stave.

Nemocnica
Zdroj: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
