Viktor Kniš
dnes 7. augusta 2025 o 7:34
Čas čítania 0:35

Začali platiť nové clá na dovoz. Európska únia zaplatí viac, zároveň dala Trumpovi extra prísľub

Zahraničie
Začali platiť nové clá na dovoz. Európska únia zaplatí viac, zároveň dala Trumpovi extra prísľub
Zdroj: TASR/AP

Nové clá sa týkajú dovozu zo zhruba 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ.

Vyššie clá, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na dovoz z členských štátov Európskej únie a približne 70 ďalších krajín, vo štvrtok nadobudli účinnosť.


Podľa amerických úradov sa nové sadzby začali uplatňovať od polnoci miestneho času vo Washingtone (06:00 h SELČ). Európska komisia však očakáva, že 15-percentné clo na väčšinu výrobkov z EÚ začne platiť až v piatok.


Nové clá sa týkajú dovozu zo zhruba 70 krajín vrátane všetkých 27 členských štátov EÚ. Brusel už prisľúbil výrazné investície do americkej ekonomiky ako gesto ústretovosti v obchodných vzťahoch. Presné podmienky a načasovanie investícií sú však zatiaľ predmetom rokovaní.


Iný harmonogram dostali aj Čína a Mexiko, doplnila DPA. V ich prípade pokračujú samostatné obchodné rokovania.


Trump medzitým pohrozil, alebo už nariadil dodatočné clá i voči krajinám, ktoré udržiavajú obchodné vzťahy s Ruskom. Podľa neho totiž takéto styky nepriamo podporujú vojnu, ktorú Rusko rozpútalo voči Ukrajine.

6. augusta 2025 o 19:48 Čas čítania 1:04 USA zakročia proti Rusku. V piatok by mali zaviesť nové sankcie USA zakročia proti Rusku. V piatok by mali zaviesť nové sankcie
6. augusta 2025 o 15:55 Čas čítania 0:58 USA chcú postaviť na Mesiaci a Marse jadrový reaktor. Stanovili si odvážny dátum USA chcú postaviť na Mesiaci a Marse jadrový reaktor. Stanovili si odvážny dátum
6. augusta 2025 o 12:52 Čas čítania 0:23 VIDEO: Srbský minister skolaboval počas priameho prenosu v televízii. Museli ho previezť do nemocnice VIDEO: Srbský minister skolaboval počas priameho prenosu v televízii. Museli ho previezť do nemocnice
Donald Trump Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
