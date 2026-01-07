Zmeny v zákonoch môžu byť pre mnohých ľudí drahé.
Od 1. januára 2026 začali platiť nové sankcie za nelegálne zamestnávanie. Dotkne sa to zamestnávateľov aj fyzických osôb, ktoré porušujú zákaz nelegálnej práce. Informujú o tom Tvnoviny.
Zmeny sa týkajú aj tzv. práce na čierno, keď osoba podniká na živnosť, no v skutočnosti vykonáva prácu ako zamestnanec.
Zvýšenie pokút
Do konca roka 2025 hrozila za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania pokuta od 2 000 do 200 000 eur, v novom roku sa dolná hranica zvyšuje na 4 000 eur.
Ak sa nelegálne zamestnávanie týka dvoch a viac osôb súčasne, dolná hranica pokuty sa zvyšuje na 8 000 eur. Maximálna pokuta ostáva na 200 000 eur.
Možnosť zníženej pokuty
Novela zákona má pravidlo, ktoré umožňuje znížiť výšku pokuty. Ak sankcionovaný subjekt uhradí do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia 2/3 sumy z pokuty, bude sa pokuta považovať za zaplatenú v plnej výške.