Lukáš Turčan
dnes 7. januára 2026 o 16:41
Čas čítania 0:34

Za nelegálne zamestnávanie hrozia od januára vyššie pokuty. Môžu sa vyšplhať na 200-tisíc eur

Za nelegálne zamestnávanie hrozia od januára vyššie pokuty. Môžu sa vyšplhať na 200-tisíc eur
Zdroj: Unsplash/Roman Synkevych

Zmeny v zákonoch môžu byť pre mnohých ľudí drahé.

Od 1. januára 2026 začali platiť nové sankcie za nelegálne zamestnávanie. Dotkne sa to zamestnávateľov aj fyzických osôb, ktoré porušujú zákaz nelegálnej práce. Informujú o tom Tvnoviny.

Zmeny sa týkajú aj tzv. práce na čierno, keď osoba podniká na živnosť, no v skutočnosti vykonáva prácu ako zamestnanec.

Zvýšenie pokút

Do konca roka 2025 hrozila za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania pokuta od 2 000 do 200 000 eur, v novom roku sa dolná hranica zvyšuje na 4 000 eur.

Ak sa nelegálne zamestnávanie týka dvoch a viac osôb súčasne, dolná hranica pokuty sa zvyšuje na 8 000 eur. Maximálna pokuta ostáva na 200 000 eur.

Možnosť zníženej pokuty

Novela zákona má pravidlo, ktoré umožňuje znížiť výšku pokuty. Ak sankcionovaný subjekt uhradí do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia 2/3 sumy z pokuty, bude sa pokuta považovať za zaplatenú v plnej výške.

7. januára 2026 o 13:31 Čas čítania 0:35 Kamión uviazol na železničnom priecestí v Michalovciach. Iba štyri minúty ho delili od zrážky s vlakom Kamión uviazol na železničnom priecestí v Michalovciach. Iba štyri minúty ho delili od zrážky s vlakom
7. januára 2026 o 12:37 Čas čítania 0:38 Na Slovensku aktuálne meškajú desiatky vlakov, na niektoré si počkáš aj 100 minút. Príčinou je kalamita Na Slovensku aktuálne meškajú desiatky vlakov, na niektoré si počkáš aj 100 minút. Príčinou je kalamita
7. januára 2026 o 12:11 Čas čítania 1:24 Digitálne euro zavedú pre širokú verejnosť, inak by mohla byť ekonomika EÚ ohrozená, tvrdí dôležitý guvernér. Takto bude fungovať Digitálne euro zavedú pre širokú verejnosť, inak by mohla byť ekonomika EÚ ohrozená, tvrdí dôležitý guvernér. Takto bude fungovať
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Lena Balk
