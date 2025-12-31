Ak ťa modrá kontrolka usvedčí z priestupku môžeš dostať mastnú pokutu.
V USA pribudne na semaforoch štvrtá farba. Výrobcovia ju však neurčili pre vodičov, ale pre políciu. Vďaka nej hliadky rýchlejšie odhalia šoféra, ktorý prejde križovatku na červenú, informuje portál autoblog a novinky.cz.
Porušenie pravidiel signalizuje modrá farba, ktorú policajti uvidia z väčšej diaľky aj z horšieho uhla. Toto svetlo má menšie rozmery než bežné farby a konštruktéri ho umiestnili mimo hlavného radu svetiel. Smeruje buď nabok, alebo do protismeru, aby ho polícia mohla ľahko spozorovať.
Celý princíp spočíva v jednoduchej synchronizácii: modrá kontrolka sa rozsvieti v tom istom momente ako červená. Policajti tak skontrolujú zakázaný prejazd aj v prípade, ak na samotnú červenú priamo nevidia.
Nové technologické riešenie má zvýšiť bezpečnosť na križovatkách a zefektívniť prácu policajných hliadok. Ak vodič tento zákaz poruší, riskuje pokutu, ktorá v prepočte dosahuje až 222 eur.