Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 31. decembra 2025 o 14:11
Čas čítania 1:07

Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Moskva zverejnila video dronu, ktorý mal vraj zasiahnuť rezidenciu Putina. Na záberoch vidno takmer nepoškodený stroj
Zdroj: X @SprinterPress

Ruské ministerstvo obrany vyrukovalo s videom nepoškodeného dronu, ktorý mala ukrajinská armáda vyslať priamo na prezidentskú rezidenciu vo Valdaji.

Ruské ministerstvo obrany v stredu zverejnilo video zostreleného dronu. Podľa Moskvy ho Ukrajina použila pri útoku na rezidenciu prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Kyjev akýkoľvek útok rezolútne popiera.

Video natočili v noci

Kremeľ tvrdí, že Ukrajina vyslala v noci na pondelok na Putinovu rezidenciu až 91 dronov dlhého doletu. Protivzdušná obrana údajne všetky stroje zneškodnila, takže sídlo hlavy štátu pri meste Valdaj neutrpelo žiadne škody.

Ministerstvo natočilo video v noci. Zábery ukazujú takmer nepoškodený stroj, ktorý leží v snehu v lese. Ruská štátna agentúra TASS uvádza, že obrancovia zasiahli chvost stroja, pričom bojová hlavica s výbušninami nevybuchla.

Generál hovorí o cielenom terore Generálmajor Alexandr Romanenkov na tlačovom brífingu uviedol, že drony vyštartovali z ukrajinskej Sumskej a Černihivskej oblasti. Ukázal mapu s trasou letu predtým, než ich systémy protivzdušnej obrany zostrelili nad viacerými ruskými oblasťami.

Smerovanie útoku aj počet nasadených prostriedkov jasne potvrdzujú, že kyjevský režim tento teroristický útok na rezidenciu cielene a starostlivo naplánoval,“ vyhlásil Romanenkov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov dodal, že Moskva na incident zareaguje a prehodnotí svoju pozíciu v mierových rokovaniach.

Zelenskyj a Západ obvinenia odmietajú Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské tvrdenia za „ďalšiu lož“. Rusko sa podľa neho snaží podkopať pokrok v ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mieri.

Matthew Whitaker (veľvyslanec pri NATO): Považuje za zvláštne, že by niekto útočil práve teraz, keď sú strany blízko k mierovej dohode. Čaká na správy spravodajských služieb.
Kaja Kallasová (šéfka diplomacie EÚ): Obvinila Rusko z predkladania „nepodložených tvrdení“. Moskva podľa nej iba marí skutočný pokrok smerom k mieru.

31. decembra 2025 o 12:53 Čas čítania 0:38 V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
31. decembra 2025 o 11:56 Čas čítania 0:20 ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom ANKETA: Ako mladí Slováci vnímajú pyrotechniku? Niektorí ju odpaľujú už týždeň pred Silvestrom
31. decembra 2025 o 10:21 Čas čítania 2:48 Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení? Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
1
pred 2 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
pred hodinou
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
dnes o 09:37
Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA)
Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA)
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
1
pred 2 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
včera o 12:50
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
1
pred 2 dňami
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
pred 3 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
25. 12. 2025 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
pred 3 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
Lifestyle news
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
pred hodinou
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
pred 3 hodinami
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
dnes o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
dnes o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
dnes o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
dnes o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
dnes o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
dnes o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
včera o 16:34
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Zahraničie Všetko
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
pred 30 minútami
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
Ak ťa modrá kontrolka usvedčí z priestupku môžeš dostať mastnú pokutu.
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
Rusko potvrdilo svoje ciele: Bez stiahnutia ukrajinských vojsk z Donbasu vojnu neukončia
pred 2 dňami
Rusko potvrdilo svoje ciele: Bez stiahnutia ukrajinských vojsk z Donbasu vojnu neukončia
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
pred 3 dňami
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
AKTUÁLNE: USA zaútočili na zariadenie vo Venezuele, tvrdí Trump
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: USA zaútočili na zariadenie vo Venezuele, tvrdí Trump
Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %
pred 2 dňami
Výsledky rokovania Trumpa a Zelenského: Mierový plán je dohodnutý na 90 %
Ekonomika Všetko
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
2
pred 2 dňami
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
dnes o 11:11
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
Slovensko Všetko
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
pred hodinou
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 12:53
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
pred hodinou
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Tieto momenty okamžite zaplnili spravodajské portály a sociálne siete.
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia