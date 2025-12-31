Ruské ministerstvo obrany vyrukovalo s videom nepoškodeného dronu, ktorý mala ukrajinská armáda vyslať priamo na prezidentskú rezidenciu vo Valdaji.
Ruské ministerstvo obrany v stredu zverejnilo video zostreleného dronu. Podľa Moskvy ho Ukrajina použila pri útoku na rezidenciu prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Kyjev akýkoľvek útok rezolútne popiera.
Video natočili v noci
Kremeľ tvrdí, že Ukrajina vyslala v noci na pondelok na Putinovu rezidenciu až 91 dronov dlhého doletu. Protivzdušná obrana údajne všetky stroje zneškodnila, takže sídlo hlavy štátu pri meste Valdaj neutrpelo žiadne škody.
Ministerstvo natočilo video v noci. Zábery ukazujú takmer nepoškodený stroj, ktorý leží v snehu v lese. Ruská štátna agentúra TASS uvádza, že obrancovia zasiahli chvost stroja, pričom bojová hlavica s výbušninami nevybuchla.
Generál hovorí o cielenom terore Generálmajor Alexandr Romanenkov na tlačovom brífingu uviedol, že drony vyštartovali z ukrajinskej Sumskej a Černihivskej oblasti. Ukázal mapu s trasou letu predtým, než ich systémy protivzdušnej obrany zostrelili nad viacerými ruskými oblasťami.
„Smerovanie útoku aj počet nasadených prostriedkov jasne potvrdzujú, že kyjevský režim tento teroristický útok na rezidenciu cielene a starostlivo naplánoval,“ vyhlásil Romanenkov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov dodal, že Moskva na incident zareaguje a prehodnotí svoju pozíciu v mierových rokovaniach.
Zelenskyj a Západ obvinenia odmietajú Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské tvrdenia za „ďalšiu lož“. Rusko sa podľa neho snaží podkopať pokrok v ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mieri.
Matthew Whitaker (veľvyslanec pri NATO): Považuje za zvláštne, že by niekto útočil práve teraz, keď sú strany blízko k mierovej dohode. Čaká na správy spravodajských služieb.
Kaja Kallasová (šéfka diplomacie EÚ): Obvinila Rusko z predkladania „nepodložených tvrdení“. Moskva podľa nej iba marí skutočný pokrok smerom k mieru.
FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE— Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025
The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg