TASR
dnes 1. januára 2026 o 10:20
Čas čítania 0:46

Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život

Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
Zdroj: Alex Bodini, Unsplash

Doterajšia právna úprava umožňovala zapísať dieťaťu viac priezvisk len v prípade, ak bol niektorý z rodičov cudzím štátnym príslušníkom.

Dve priezviská budú môcť mať aj deti, ktoré majú oboch rodičov štátnych občanov SR. Vyplýva to z novely zákona o mene a priezvisku, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára. Novelou sa má zrovnoprávniť úprava vo vzťahu k rodičom, ktorí sú výlučne štátnymi občanmi SR, a rodičom, z ktorých jeden je cudzím štátnym občanom.

Doterajšia právna úprava podľa predkladateľov umožňovala dieťaťu určiť viac priezvisk, ale len v prípade, keď je jeho rodičom súčasne cudzí štátny občan. Tým bolo vytvorené nerovnoprávne postavenie rodičov – štátnych občanov SR a cudzích štátnych občanov – pri určovaní priezviska ich spoločného dieťaťa v SR. Nová legislatíva má preto túto diskrimináciu odstrániť a zároveň reflektovať na rôzne modely fungovania rodín, teda aj potrebnú právnu úpravu priezviska detí narodených mimo manželstiev, ako aj detí narodených z predchádzajúcich manželstiev niektorého z rodičov.

Po novom tak bude možné dohodnúť sa na určení najviac dvoch priezvisk z priezvisk, ktoré majú rodičia v čase, keď k dohode došlo. Potrebu legislatívnej zmeny poslanci odôvodňovali aj na prípadoch z praxe. Poukázali na problémy pri cestovaní do zahraničia či vo vzťahu k lekárom a vzdelávacím inštitúciám, ak majú dieťa a rodič, ktorý sa oň stará, odlišné priezviská.

Plodnosť klesá celosvetovo. U mužov do roku 2045 hrozí, že už nebudú mať spermie.
Plodnosť klesá celosvetovo. U mužov do roku 2045 hrozí, že už nebudú mať spermie. Zdroj: Unsplash/Kelly Sikkema
