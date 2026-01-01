Turisti zaplatia 2 € za jednu noc pobytu.
Ak sa chystáš do Bukurešti v roku 2026, priprav sa na novú turistickú daň. Každý návštevník, ktorý sa ubytuje v hoteli, apartmáne či cez platformy ako Airbnb alebo Booking, bude platiť 10 rumunských lei, teda cca 2 € za jednu noc pobytu. Informoval o tom portál Euronews.
Kompetentní očakávajú, že táto daň prinesie mestu približne 15 miliónov lei ročne (pozn. redakcia 3 milióny eur). Získané prostriedky chce mesto použiť na propagáciu turizmu a podporu kultúrnych podujatí.
Zavedenie dane však vyvolalo kritiku zo strany hotelierov, ktorí poukazujú na to, že rozhodnutie prišlo rýchlo a bez dostatočného plánu. Niektorí odborníci sa obávajú, že daň môže negatívne ovplyvniť konkurencieschopnosť Bukurešti ako turistickej destinácie.