Požiar a následná explózia, ktoré zasiahli bar Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana, ležiacom v kantonálne Valais, si vyžiadali niekoľko mŕtvych a desiatky zranených. Oznámila to vo štvrtok skoro ráno švajčiarska polícia.
Rozsiahly požiar vypukol v bare počas silvestrovskej oslavy. Operačné stredisko polície v kantonálne Valais nešťastie pre blick.ch potvrdilo. Počet mŕtvych ani zranených zatiaľ nie je známy, uviedol hovorca Gaëtan Lathion.
Požiar, ktorý vypukol o 01:30, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu. V niektorých četoch sa podľa portálu blick.ch objavili tvrdenia o výbuchu. Na internete boli zverejnené videá, ktoré údajne zachytávajú spomínaný požiar, spočiatku ich však nebolo možné nezávisle overiť.
Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.