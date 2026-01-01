Kategórie
TASR
dnes 1. januára 2026 o 7:40
Čas čítania 0:30

Tragédia v bare počas silvestrovskej oslavy. Pri výbuchu v lyžiarskom stredisku zomrelo niekoľko ľudí

Požiar, ktorý vypukol o 01:30, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu.

Požiar a následná explózia, ktoré zasiahli bar Le Constellation v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans Montana, ležiacom v kantonálne Valais, si vyžiadali niekoľko mŕtvych a desiatky zranených. Oznámila to vo štvrtok skoro ráno švajčiarska polícia.


Rozsiahly požiar vypukol v bare počas silvestrovskej oslavy. Operačné stredisko polície v kantonálne Valais nešťastie pre blick.ch potvrdilo. Počet mŕtvych ani zranených zatiaľ nie je známy, uviedol hovorca Gaëtan Lathion.


Požiar, ktorý vypukol o 01:30, mohol byť spôsobený použitím pyrotechniky počas koncertu. V niektorých četoch sa podľa portálu blick.ch objavili tvrdenia o výbuchu. Na internete boli zverejnené videá, ktoré údajne zachytávajú spomínaný požiar, spočiatku ich však nebolo možné nezávisle overiť.


Na mieste zasahuje podľa verejnoprávnej televízie SRF veľký počet príslušníkov záchranných zložiek s vrtuľníkmi a niekoľkými sanitkami.

Súvisiace témy:
Správy zo sveta Švajčiarsko
