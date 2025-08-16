Začiatkom tohto roka došlo ku konfrontácii medzi niekoľkými miestnymi obyvateľmi a vodičom spoločnosti Google Street View.
Farmári a obyvatelia lokalít z provincie Severné Holandsko pokračujú vo svojom spore s digitálnym gigantom Google. Dôvodom je, že aplikácia Google Street View príliš verne ponúka obrázky ich nehnuteľností, dvorov a záhrad, kde majú uskladnenú drahú poľnohospodársku techniku. Zvažujú žalobu voči digitálnej platforme za to, že nerieši ich obavy.
Podľa denníka viacerí obyvatelia obce Wieringermeer už dlhší čas upozorňujú, že mapovacia služba Google podrobne zobrazuje ich záhrady a nehnuteľnosti.
„Je hrozné pomyslieť si, že sa niekto len tak môže pozrieť na váš pozemok,“ povedal miestny farmár Bas Bouthoorn v rozhovore pre reláciu NH Nieuws regionálnej rozhlasovej a televíznej stanice RTV NH. Farmár pripomenul, že miestni obyvatelia preto so spoločnosťou Google bojujú už celé mesiace a zdôraznil, že fotografie jeho nehnuteľnosti sú dostupné online aj šesť mesiacov po ich nasnímaní. Spresnil, že na snímkach objavil veľa citlivých informácií, ktoré by mohli byť zneužité, napríklad polohu bezpečnostných kamier. Upozornil, že kým fotografie súkromných častí domov niektorých jeho susedov Google po sťažnostiach odstránil, v jeho prípade sa tak nestalo.
Ľudia so zlým úmyslom môžu kradnúť
Holandský úrad na ochranu údajov začiatkom tohto týždňa informoval, že fotografie súkromných nehnuteľností ľudí, firiem a dokonca škôl v lokalitách Middenmeer a Wieringerwerf boli dobre viditeľné cez službu Google Street View.
„Niekto so zlými úmyslami by ľahko mohol zistiť, či je niečo, čo by mohol ukradnúť,“ povedala farmárova žena Karin Bouthoornová s odkazom na skutočnosť, že poľnohospodári obrábajúci pôdu majú na svojich farmách veľa drahých poľnohospodárskych strojov alebo bicyklov, čo môže prilákať zlodejov, ktorí „sa spoza počítača pozrú na to, čo máme na farme“.
NL Times uviedol, že začiatkom tohto roka došlo ku konfrontácii medzi niekoľkými miestnymi obyvateľmi a vodičom spoločnosti Google Street View. V marci obyvateľ Wieringermeeru prichytil vodiča na svojom súkromnom pozemku. Keď vodič vošiel na iný súkromný pozemok na ulici Alkmaarseweg, miestni obyvatelia mu zablokovali cestu a zavolali políciu.
Pre NH Nieuws vodič uviedol, že nič nenatočil, avšak neskôr sa na internete objavili zábery z trasy, ktorou šiel cez lokalitu, prezradil pre NH Nieuws jeden z lokálnych obyvateľov. Zábery ukazovali, že vošiel takmer do každého pozemku na tejto ulici.
Polícia sprostredkovala dohodu medzi obyvateľmi a spoločnosťou Google, nebolo však zistené žiadne vážne porušenie súkromného vlastníctva a polícia nemohla zakročiť a nechala obe strany, aby spor vyriešili medzi sebou. To sa zrejme nepodarilo, lebo niekoľkí obyvatelia mestečka z ulice Alkmaarseweg zvažujú právne kroky proti spoločnosti Google, ktorá podľa ich vyjadrenia „zašla priďaleko“.
