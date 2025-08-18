Pri Slovenskej Ľubči zrazilo auto medveďa, zviera pre zranenia usmrtili.
Pri obci Slovenská Ľupča neďaleko Banskej Bystrice došlo v nedeľu (17. 8.) večer k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto zrazilo medveďa. Zviera sa podarilo nájsť neďaleko miesta nehody, pre vážne zranenia ho museli usmrtiť.
K dopravnej nehode došlo vo večerných hodinách na ceste I/66 pri Slovenskej Ľupči. „Vodička osobného auta zrazila medveďa, ktorý jej náhle vbehol do jazdenej dráhy,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Ako dodala, vodička sa pri zrážke nezranila a vec bola riešená ako škodová udalosť.
Na miesto nehody bol privolaný zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR i miestni poľovníci. Zraneného medveďa našli približne 200 metrov od cesty. „Utrpel vážne poranenia, najmä chrbtice, ktoré neumožňovali jeho návrat do voľnej prírody. Z tohto dôvodu bol na mieste humánne usmrtený sanitárnym odstrelom,“ uviedli štátni ochranári.
