Slovnaft rieši technický výpadok na termináli v Kapušanoch, ktorý dočasne ovplyvňuje zásobovanie východného Slovenska.
- Slovnaft varuje, že na východe Slovenska sa dočasne prerušilo zásobovanie niektorých čerpacích staníc.
- Podľa PR manažérky Lucie Čorbovej bol dôvodom technický výpadok operačného systému, ku ktorému došlo v nedeľu 17. augusta na termináli v obci Kapušany.
- Aj keď je zásobovanie riešené cez iné terminály, veľká vzdialenosť medzi nimi môže spôsobiť ťažkosti s plynulým dodávaním palív.
Citát: „Počas nedele došlo na termináli spoločnosti Slovnaft v obci Kapušany na východe Slovenska k dočasnému technickému výpadku operačného systému. Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete,“ uviedla Čorbová.
Širší kontext: Firma prispôsobila zásobovanie tak, aby nevzniklo masívne prerušenie dodávok palív v regióne. Napriek rýchlemu zásahu sa na niektorých čerpacích staniciach predaj motorových palív dočasne zastavil. Nepalivový sortiment ostáva stále dostupný. Slovnaft pracuje na tom, aby čerpacie stanice obnovili bežnú prevádzku čo najskôr.
Prehľad postihnutých čerpacích staníc a druhov paliva, ktoré nie sú dostupné, firma pravidelne aktualizuje na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach.
Dotknuté čerpacie stanice a druh nedostupného paliva:
- Bardejov Prešovská – nafta B7
- Nový Smokovec – nafta B7
- Janovík západ – nafta B7
- Košice Barca – benzín E10, nafta B7
- Košice Poľov – nafta B7
- Prešov Levočská – nafta B7
