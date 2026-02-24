Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 24. februára 2026 o 19:20
Čas čítania 0:37

Ukrajina odsunula spustenie ropovodu, ministerstvo hospodárstva reaguje

Ukrajina odsunula spustenie ropovodu, ministerstvo hospodárstva reaguje
Zdroj: Unsplash/Robin Sommer

Slovensko si na obnovenie toku ropy cez ropovod Družba počká dlhšie, než predpokladalo.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok oznámilo, že ukrajinská strana opäť posunula termín obnovenia dodávok ropy na Slovensko. Podľa najnovšieho harmonogramu by mala ropa cez ropovod Družba pritiecť až vo štvrtok 26. februára 2026.

Štátna akciová spoločnosť Transpetrol, ktorá spadá pod rezort hospodárstva, prijala informáciu o ďalšej aktualizácii harmonogramu.

Najnovší termín obnovenia dodávok bol posunutý na 26. februára 2026. Dôvody posunu z ukrajinskej strany neboli bližšie špecifikované,“ uviedol rezort.

Ministerstvo zároveň sleduje správy o požiari na ruskej čerpacej stanici Kalejkino, ktorá tvorí súčasť infraštruktúry Družby. Technické informácie však naznačujú, že poškodenie stanice neobmedzí budúci tok suroviny smerom na Slovensko. Rezort zostáva v kontakte so všetkými partnermi a situáciu pozorne monitoruje.

Rezort hospodárstva ubezpečuje občanov, že meškanie dodávok zatiaľ neohrozuje domáci trh s pohonnými látkami. Vláda SR už v predstihu zaviedla preventívne opatrenia:

  • Vyhlásila stav ropnej núdze.
  • Uvoľnila časť núdzových zásob ropy, ktoré pokryjú dopyt do príchodu alternatívnych dodávok.
  • Intenzívne komunikuje so zahraničnými partnermi, aby zabezpečila energetickú stabilitu Slovenska.
    Odpojenie od ruskej ropy môže spôsobiť nestabilitu na energetickom trhu.
    Odpojenie od ruskej ropy môže spôsobiť nestabilitu na energetickom trhu. Zdroj: Pexels/Pixabay
