Vďaka vlastným číslam trafil päticu hlavných čísel a jedno dodatkové powerballové číslo.
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral viac ako 314-tisíc eur. Ide o doposiaľ najväčšiu tohtoročnú výhru v nadnárodnej lotérii Eurojackpot na Slovensku. Hráč z Banskobystrického kraja podal stávku v deň žrebovania. Zvolil si vlastné čísla a zapojil sa do dvoch žrebovaní, informuje Tipos.
Výherné čísla žrebovania boli 11, 17, 23, 36 a 40, powerballové čísla 5 a 6. Hráč uhádol všetkých päť čísel z hlavného osudia a z dvojice dodatkových čísel trafil jedno správne číslo.
