Riziko pritom hrozí nielen firmám.
Fiktívna živnosť vzniká vtedy, keď firma formálne spolupracuje so živnostníkom, no v skutočnosti ide o bežný pracovný pomer. Cieľom býva obchádzanie odvodov a povinností voči zamestnancom.
Aj keď má človek živnosť, môže porušiť zákon, ak pracuje ako zamestnanec, má pevný pracovný čas, nadriadeného či pravidelný príjem. Úrady potom skúmajú, či ide o skutočné podnikanie alebo len o „maskovaný“ pracovný vzťah, za čo hrozia pokuty vo výške niekoľkých tisíc eur.
Problém sa netýka len firiem. Riziko hrozí aj klientom, ktorí využijú služby neoprávneného podnikateľa. Zmluva môže byť neplatná a prípadné spory sa riešia oveľa ťažšie.
Viac sa o fiktívnej živnosti dočítaš v tomto článku.
