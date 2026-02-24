Tím chirurgov z bratislavského NÚDCH dosiahol medicínsky prielom.
Lekári v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave uskutočnili unikátny zákrok, ktorý nemá v strednej a východnej Európe obdobu. Pacientovi s kostným nádorom stehennej kosti operovali postihnuté miesto novou metódou. Kým v minulosti museli chirurgovia pri takýchto diagnózach nahradiť celú stehennú kosť vrátane bedrového a kolenného kĺbu, vďaka novému postupu zachránili oba dôležité kĺby.
Tím odborníkov venoval celej operácii dlhú prípravu. V spolupráci so zahraničnými expertmi naplánovali detailné šablóny, ktoré presne určili miesta a sklony rezov. Chirurgovia odstránili viac ako 22 centimetrov kosti postihnutej nádorom. Pri výpočtoch sa opierali o výsledky CT vyšetrení a magnetickej rezonancie, aby v tele pacienta ponechali dostatok zdravej kosti na ukotvenie titánovej náhrady. Lekári museli postupovať mimoriadne presne, pretože aj rozdiel niekoľkých milimetrov mohol spôsobiť nestabilitu protézy a zmariť snahu o záchranu kĺbov.
Riaditeľ nemocnice Peter Bartoň vyjadril nad prácou svojho tímu veľkú spokojnosť: „Som veľmi rád, že naši lekári pristúpili k novému riešeniu náročnej operácie aj napriek veľkému rešpektu pred technickou náročnosťou celého nového systému, ktorý je úplne odlišný oproti tým, ktoré používali v minulosti. Pacientovi zachránili obidva kĺby, má sa dobre a končatinu postupne zaťažuje.“
Prednosta Ortopedickej kliniky Milan Kokavec vysvetlil, v čom spočívala najväčšia výzva: „Ak sa vymení celá endoprotéza - stehnová kosť aj s kĺbovými povrchmi, tak je to už vopred technicky dané a lekári na operačnej sále už len ukotvia protézu do panvy a predkolenia. Nový systém vyžaduje oveľa precíznejšiu robotu pri ukotvení protézy do stehnovej kosti. Museli sme postupovať veľmi precízne, ako hodinári.“
Úspešná rekonštrukcia bez recidívy
Lekári po zákroku potvrdili úspech aj pomocou histológie. Protéza sa s kosťou spojila správne a pacient už môže operovanú nohu postupne zaťažovať. Definitívne výsledky ukázali, že chirurgovia odstránili všetko nádorové tkanivo a čisté okraje rezu minimalizujú riziko návratu ochorenia.