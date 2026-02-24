Slovensko zažíva nezvyčajne teplý záver februára.
Z Afriky na naše územie prúdi horúci vzduch, ktorý vyženie teploty až na +15 °C. Od stredy (25. 2.) očakávame na celom Slovensku extrémne teplé počasie, ktoré výrazne vybočuje z bežných hodnôt pre toto ročné obdobie. Obyvatelia nížin sa tak už tento rok s mrazivou zimou pravdepodobne môžu rozlúčiť, informuje iMeteo.
Teplé prúdenie však so sebou prináša aj nepriaznivé sprievodné javy, najmä na severozápade Slovenska, kde meteorológovia predpovedajú výrazné zrážky. Prudký nárast teplôt zároveň zvyšuje riziko silných búrok, ktoré sa na juhu krajiny objavili už včera a priniesli so sebou vyše 200 bleskov.
Odborníci varujú, že podobná búrková aktivita môže potrápiť Slovensko aj dnes v poobedňajších hodinách. Kombinácia topenia snehu a intenzívnych zrážok navyše zvyšuje hladiny tokov, čo vyvoláva riziko povodní najmä v okresoch Čadca, Námestovo a Skalica.