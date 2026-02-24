VIDEO: Mexiko je v chaose po smrti El Mencha. Kto bol najhľadanejší muž Mexika?

Kartel blokoval diaľnice, preberal kontrolu nad ulicami a podpaľoval autá a budovy.
Po víkendovej operácii mexických bezpečnostných síl, pri ktorej zahynul drogový boss Nemesio Oseguera Cervantes, zabili členovia jeho kartelu najmenej 25 členov Národnej gardy, oznámil v pondelok mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch. Píše agentúra AFP.
Narkobaróna známeho aj ako „El Mencho“ postrelili bezpečnostné zložky v nedeľu, keď sa ho snažili zadržať v štáte Jalisco na západnom pobreží krajiny. Zomrel pri prevoze do nemocnice.
CJNG patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku
Po Oseguerovej smrti vypukli v Mexiku rozsiahle nepokoje. Podľa Harfucha pri nich zomrel aj väzenský strážca, člen štátnej prokuratúry a 30 členov drogového kartelu Jalisco Nueva Generación (Jalisco nová generácia; CJNG). Agentúra DPA s odvolaním sa na mexické úrady informovala, že celkový počet obetí týchto incidentov sa vyšplhal až na 74.
Mexický minister obrany Ricardo Trevilla medzičasom potvrdil, že do štátu Jalisco vyslali 2500 vojakov na posilnenie bezpečnosti.
Kartel CJNG, ktorý 59-ročný Oseguera viedol, patrí k najsilnejším a najrýchlejšie rastúcim zločineckým organizáciám v Mexiku. Vláda Spojených štátov ho vlani vo februári označila za zahraničnú teroristickú organizáciu.
Tento zločinecký syndikát je podľa úradov nadnárodnou organizáciou s prepojeniami až v Číne či Austrálii. Okrem výroby fentanylu a metamfetamínov ho obviňujú z vydierania, prevádzania migrantov, krádeže ropy a obchodu so zbraňami. Podľa amerických úradov patrí k hlavným dodávateľom kokaínu do USA.