Železnice Slovenskej republiky museli z bezpečnostných dôvodov okamžite zastaviť vlakovú dopravu.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili prerušenie dopravy na frekventovanom úseku medzi Podunajskými Biskupicami a zastávkou Bratislava-Nové Mesto, informuje Bratislavak.
Pri trati vypukol požiar, kvôli čomu museli železničiari zaviesť okamžité bezpečnostné opatrenia a zastaviť všetky vlaky v dotknutom úseku. ŽSR zatiaľ neuviedli presné meškania vlakov ani čas, kedy spoje opäť obnovia.
