Podrobnosti o šírke zóny, počte vojakov a územných ústupkoch sú však stále predmetom diskusií.
Európski lídri zvažujú vytvorenie 40-kilometrovej nárazníkovej zóny medzi ukrajinskými a ruskými silami ako súčasť potenciálnej dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Nárazníková zóna je jedným z viacerých návrhov pre prímerie alebo povojnový scenár, pričom medzi krajinami neexistuje zhoda o jej šírke a nie je isté, či by s ňou Kyjev súhlasil kvôli možným územným ústupkom. Spojené štáty sa zatiaľ do diskusií nezapájajú.
Politico upozorňuje, že uvažovanie o vyčlenení časti ukrajinského územia pre krehký mier odráža zúfalstvo NATO, ktoré sa snaží ukončiť konflikt trvajúci viac než 3,5 roka. Bývalý predstaviteľ Pentagónu Jim Townsend uviedol, že Rusi sa Európanov neboja a niekoľko britských či francúzskych pozorovateľov inváziu nezastaví.
Diplomati porovnávajú nárazníkovú zónu skôr s rozdeleným Nemeckom počas studenej vojny než so strážnou hranicou medzi Severnou a Južnou Kóreou. Počet vojakov by sa mohol pohybovať medzi 4 000 a 60 000, pričom sa zatiaľ žiadna krajina nezaviazala nasadiť svoje sily; USA dokonca účasť vylúčili.
Mierové sily by mali hliadkovať pri zóne a zároveň cvičiť ukrajinských vojakov. Francúzsko a Veľká Británia by pravdepodobne tvorili jadro kontingentu, pričom Poľsko a Nemecko sú proti vyslaniu vojakov kvôli možnému ruskému útoku. Spojenci čakajú na jasnejšie stanovisko USA k ich úlohe v bezpečnostných zárukách.