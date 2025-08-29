Noví chatári preberajú prevádzku na Chate pri Zelenom plese, na Chate pod Rysmi, na Téryho chate a na Zbojníckej chate.
Štyri chaty vo Vysokých Tatrách majú nových nájomcov. Klub slovenských turistov (KST) zverejnil výsledky výberového konania, o ktorom rozhodla komisia.
V Chate pod Rysmi končí dlhoročný chatár Viktor Beránek, ktorý prvý náklad na horu vyniesol už v roku 1969 a stal sa legendou medzi turistami. Beránek však celý výberový proces označil za frašku. Podľa jeho slov bolo dopredu jasné, kto bude vybraný, keďže noví chatári mali vo výbore KST svoje funkcie a vzájomne sa podporovali. Ostatní účastníci pohovorov boli podľa neho len komparzom.
Novými chatármi sa stali Tomáš Petrík (Chata pri Zelenom plese), Ján Ševčík (Chata pod Rysmi), Tomáš Hvizdák (Téryho chata) a Miki Knižka (Zbojnícka chata). Beránek spomenul aj zvláštnu situáciu pri odchode z pohovoru, keď jeden z nových nájomcov vstúpil do miestnosti a zavládla veselá atmosféra pripomínajúca radosť na futbalovom zápase.
KST upozornil, že o prevádzkovanie horských chát bol veľký záujem. Záujemcovia predkladali ponuky nielen finančné, ale aj s dôrazom na projektové a koncepčné riešenia, ktoré ukazovali víziu dlhodobého rozvoja a fungovania chát.