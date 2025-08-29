Slováci si ťažko môžu dovoliť jedlo obsahujúce mäso, rybu alebo vegetariánsku alternatívu.
V roku 2024 si 8,5 % obyvateľov EÚ nemohlo dovoliť jedlo obsahujúce mäso, ryby alebo vegetariánsku alternatívu každý druhý deň, čo je o 1,0 percentuálny bod menej ako v roku 2023 (9,5 %), informuje Eurostat.
Najvyšší podiel ľudí s týmto problémom bol zaznamenaný v Bulharsku (18,7 %), na Slovensku (17,1 %) a v Rumunsku (16,3 %).
Percento ľudí, ktorí si nemohli dovoliť takéto jedlo, bolo výrazne vyššie medzi osobami ohrozenými chudobou – 19,4 %, zatiaľ čo medzi ľuďmi, ktorí nie sú ohrození chudobou, to bolo 6,4 %.
Na národnej úrovni najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou, ktorí si nemohli dovoliť poriadne jedlo, zaznamenalo Slovensko (39,8 %), nasledované Bulharskom (37,7 %) a Maďarskom (37,3 %). Naopak, najnižšie podiely boli na Cypre (3,5 %), v Írsku a v Portugalsku (obe 5,1 %).
Možnosť dovoliť si jedlo obsahujúce mäso, ryby alebo vegetariánsku alternatívu každý druhý deň je jednou z položiek sledovaných na úrovni domácností pri výpočte miery vážneho materiálneho a sociálneho vylúčenia. Ide o súčasť indikátora osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktorý sa používa na monitorovanie hlavného cieľa boja proti chudobe a podpory sociálnej inklúzie v rámci Akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv.