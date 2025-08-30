Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 30. augusta 2025 o 12:48
Čas čítania 1:11

Slováci na byt robia najdlhšie v Európe. Podľa analytika sa situácia stále zhoršuje

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slováci na byt robia najdlhšie v Európe. Podľa analytika sa situácia stále zhoršuje
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Bude to vraj ešte horšie.

  • Bývanie na Slovensku už dávno nie je samozrejmosťou, ale luxusom. A situácia sa ďalej zhoršuje.
  • Podľa najnovšieho Deloitte Property Indexu si Slováci musia na kúpu štandardného bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov odložiť v priemere 12,7 ročných platov, čo je po Česku druhý najhorší výsledok v Európe.
  • Podľa aktuálnych dát Štatistického úradu SR ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o neuveriteľných 11,3 %. Už druhý kvartál za sebou tak tempo medziročného rastu cien nehnuteľností prekonáva úroveň 10 %.

Citát: „Pozreli sme sa aj na to, koľko ročných platov je potrebné na kúpu nehnuteľností v jednotlivých slovenských a európskych mestách. Najšokujúcejší výsledok vykazujú Košice, kde si Slováci za kúpu bytu priplatia až 14,2 ročného platu. Dokonca podľa najnovších údajov zo Štatistického úradu SR za druhý kvartál tohto roka vzrástli v Košiciach ceny nehnuteľností o neuveriteľných 5,1 % oproti prvému kvartálu. Košice predbehli už len mestá, ako Praha, Atény a Amsterdam,“ priblížil Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

27. augusta 2025 o 10:30 Čas čítania 2:59 Doprajte svojej chate nový život: Renovujte drevené schody a nastavte plastové okná pre dokonalý oddych v prírode Doprajte svojej chate nový život: Renovujte drevené schody a nastavte plastové okná pre dokonalý oddych v prírode

Širší kontext: Ako druhé najdrahšie mesto v pomere ceny 70 m2 bytu k ročnému platu na Slovensku podľa Bajzíka vychádza Banská Bystrica, kde Slováci potrebujú až 12,7 ročných platov. Tento trend opäť potvrdzujú najčerstvejšie dáta ŠÚ SR, pričom celkové priemerné tempo rastu bolo nad úrovňou 4 % aj v Banskobystrickom kraji. 

Na opačnom konci rebríčka je podľa analytika XTB dánska Odense, kde stačí na kúpu rovnakého bytu len 4,9 ročných platov. Zdôraznil, že ceny nehnuteľností na Slovensku lámu rekordy. V druhom kvartáli 2025 sa priemerná cena bytov vyšplhala na 3113 eur/m2, čo je medziročný rast o 13,2 %. Domy zdraželi na 2098 eur/m2, čo je medziročný rast o 8,6 %.

Problémom podľa neho je, že mzdy tomuto tempu nestíhajú. Ponuka nových bytov síce oproti prvému štvrťroku vzrástla o 6,2 %, no v európskom kontexte Slovensko výrazne zaostáva.

Prečítaj si aj tieto články:

27. augusta 2025 o 17:47 Čas čítania 1:02 Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania
26. augusta 2025 o 8:00 Čas čítania 6:35 Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
22. augusta 2025 o 7:00 Čas čítania 6:39 Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Jana Ďurašková
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Bývanie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 hodinami
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 dňami
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 18:02
Ženícha zastrelila jeho švagriná. Svadobná tradícia v Turecku sa zmenila na smrteľný incident
Ženícha zastrelila jeho švagriná. Svadobná tradícia v Turecku sa zmenila na smrteľný incident
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
23. 8. 2025 12:21
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Lifestyle news
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky pred 2 hodinami
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi dnes o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu dnes o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie dnes o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur včera o 17:33
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? včera o 16:41
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku včera o 15:01
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom včera o 12:01
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela pred 2 dňami
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
dnes o 11:14
AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Pavol Gašpar sa vraj zrazil s iným autom.
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
včera o 16:29
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
dnes o 08:14
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
pred hodinou
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
dnes o 09:38
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 3 hodinami
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Zahraničie Všetko
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
pred hodinou
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
dnes o 12:54
V Ľvove zastrelili bývalého predsedu ukrajinského parlamentu. Zelenskyj hovorí o „hroznej vražde“
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia