Bude to vraj ešte horšie.
- Bývanie na Slovensku už dávno nie je samozrejmosťou, ale luxusom. A situácia sa ďalej zhoršuje.
- Podľa najnovšieho Deloitte Property Indexu si Slováci musia na kúpu štandardného bytu s rozlohou 70 štvorcových metrov odložiť v priemere 12,7 ročných platov, čo je po Česku druhý najhorší výsledok v Európe.
- Podľa aktuálnych dát Štatistického úradu SR ceny nehnuteľností v 2. štvrťroku 2025 na Slovensku vzrástli medziročne o neuveriteľných 11,3 %. Už druhý kvartál za sebou tak tempo medziročného rastu cien nehnuteľností prekonáva úroveň 10 %.
Citát: „Pozreli sme sa aj na to, koľko ročných platov je potrebné na kúpu nehnuteľností v jednotlivých slovenských a európskych mestách. Najšokujúcejší výsledok vykazujú Košice, kde si Slováci za kúpu bytu priplatia až 14,2 ročného platu. Dokonca podľa najnovších údajov zo Štatistického úradu SR za druhý kvartál tohto roka vzrástli v Košiciach ceny nehnuteľností o neuveriteľných 5,1 % oproti prvému kvartálu. Košice predbehli už len mestá, ako Praha, Atény a Amsterdam,“ priblížil Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
Širší kontext: Ako druhé najdrahšie mesto v pomere ceny 70 m2 bytu k ročnému platu na Slovensku podľa Bajzíka vychádza Banská Bystrica, kde Slováci potrebujú až 12,7 ročných platov. Tento trend opäť potvrdzujú najčerstvejšie dáta ŠÚ SR, pričom celkové priemerné tempo rastu bolo nad úrovňou 4 % aj v Banskobystrickom kraji.
Na opačnom konci rebríčka je podľa analytika XTB dánska Odense, kde stačí na kúpu rovnakého bytu len 4,9 ročných platov. Zdôraznil, že ceny nehnuteľností na Slovensku lámu rekordy. V druhom kvartáli 2025 sa priemerná cena bytov vyšplhala na 3113 eur/m2, čo je medziročný rast o 13,2 %. Domy zdraželi na 2098 eur/m2, čo je medziročný rast o 8,6 %.
Problémom podľa neho je, že mzdy tomuto tempu nestíhajú. Ponuka nových bytov síce oproti prvému štvrťroku vzrástla o 6,2 %, no v európskom kontexte Slovensko výrazne zaostáva.
