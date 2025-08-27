Košice, Banská Bystrica a Bratislava patria k najmenej dostupným mestám na kúpu bytu v Európe.
- Tri slovenské mestá sa dostali do prvej sedmičky najmenej dostupných lokalít na kúpu nového bytu podľa rebríčka Property Index poradenskej spoločnosti Deloitte.
- Obyvatelia Košíc musia na kúpu bytu s rozlohou 70 m² odložiť 14,2-násobok ročného platu, v Banskej Bystrici 12,8-násobok a v Bratislave 12,3-násobok.
- Vôbec najhoršie sú na tom Amsterdam (15,4), Atény (15,3) a Praha (15). Najľahšie si môžu bývanie dovoliť obyvatelia talianskeho Turína a dánskeho Odense, kde stačí 4,9-násobok ročného platu.
- Slovensko a Česko tak podľa Deloitte opäť patria medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania.
Citát: „Rozdiel medzi rastom miezd a infláciou cien nehnuteľností sa prehlbuje, keďže mzdy nedokážu držať krok s rastúcimi nákladmi na bývanie,“ upozornil Miroslav Linhart z Deloitte.
Širší kontext: Z pohľadu cien nových bytov je najdrahší Tel Aviv (13 970 €/m²), nasledujú Luxemburg, Mníchov a Paríž, všetky nad hranicou 10 000 €/m². Najlacnejšia je Ankara (905 €/m²). Zo slovenských miest vedie Bratislava (3909 €/m²), za ňou Košice (3400 €/m²) a Banská Bystrica (2973 €/m²).
Napriek vysokým cenám sa v Bratislave minulý rok predalo viac než 1600 nových bytov, čo je dvojnásobok oproti roku 2023. Podľa Dagmar Yoder z Deloitte Legal k tomu prispelo aj avizované zvýšenie DPH na 23 % od roku 2025, ktoré motivovalo ľudí nakupovať ešte pred zdražením.
V rebríčku nájomného vedie Luxemburg (43,4 €/m²), nasledujú Paríž a Dublin s hodnotou nad 30 €/m². Najnižšie nájmy, pod 6 €/m², platia obyvatelia miest v Albánsku, Turecku či Bulharsku. Bratislava s cenou 15,4 €/m² sa pohybuje v strede porovnania. Drahšie sú Praha a Varšava, lacnejšie Budapešť a Viedeň.
