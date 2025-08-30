Firmy budú musieť náklady premietnuť do cien alebo znížiť zisk.
Minimálna mzda na Slovensku sa od budúceho roka zvýši na 915 eur, čo ovplyvní nielen mzdy zamestnancov, ale aj ceny potravín a služieb. Vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky zasiahnu najmä gastronómiu, hotelierstvo a pekárske odvetvia, kde značná časť práce prebieha práve v týchto obdobiach. Zhodli sa na tom pre TASR zástupcovia zamestnancov a analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).
Firmy budú musieť vyššie náklady kompenzovať buď zvyšovaním cien, alebo znižovaním zisku a investícií, pričom rast minimálnej mzdy sa dotkne aj ostatných pracovníkov.
Podľa analytikov môže zvýšenie miezd viesť k spomaleniu rastu platov, hoci priamo nezníži zamestnanosť. Regionálne rozdiely pritom situáciu sťažujú – zatiaľ čo v Bratislave mzda 915 eur nebude veľkou prekážkou, v niektorých regiónoch, napríklad v Prešovskom kraji, môže predstavovať až 70 % priemernej mzdy. Zvýšenie minimálnej mzdy tak prináša pre firmy aj výzvu, ako zvládnuť vyššie náklady a zachovať konkurencieschopnosť.