Bývalého policajta čaká súdny proces za znásilnenie filipínskych detí.
- Bývalý policajt z oddelenia na ochranu detí v juhofrancúzskom meste Marseille sa v pondelok postaví pred súd za údajné znásilnenie a sexuálne zneužívanie filipínskych detí.
- 46-ročný bývalý policajt, ktorý je už štyri roky vo väzbe, čelí novému obvineniu. Dôvodom bolo oznámenie riaditeľa mládežníckeho domova, že dôstojník zodpovedný za jej prípad posielal 17-ročnej obeti znásilnenia neskoro v noci nevhodné správy.
- Žalobu podali aj štyri ďalšie charitatívne organizácie na ochranu detí.
Citát: „Bol to machiavelistický plán – bezprecedentný modus operandi, pri ktorom sa niekto prezentuje ako ambasádor ochrany detí,“ povedala právnička francúzskej nadácie na ochranu detí Celine Astolfe, ktorá zároveň vystupuje ako žalobkyňa v procese.
Širší kontext: Prokuratúra v Marseille začala vyšetrovanie a v júni 2021 došlo k razii v dome policajta, pri ktorej zaistili tisíce obrázkov s detskou pornografiou.
Vyšetrovanie ich zaviedlo až na Filipíny, kam muž každoročne cestoval ako vedúci francúzskej pobočky charitatívnej organizácie pomáhajúcej deťom z ulíc v hlavnom meste Manila.
Dve filipínske siroty vo veku 12 a 15 rokov vypovedali vyšetrovateľom, že muž im zaplatil ekvivalent niekoľkých desiatok eur za sex na opustenom pozemku a potom aj v jeho byte.
