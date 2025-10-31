Reťazec odhaduje, že zavedením digitálnych účteniek dokáže ušetriť ročne až 44 000 kilometrov papiera.
Štandardné papierové pokladničné bloky v Kauflande môžu zákazníci odteraz nahradiť digitálnou formou. Stačí aktivovať posuvný ovládač „Digitálny pokladničný blok“ v aplikácii Kaufland. Po aktivácii sa papierová účtenka pri ďalšom nákupe nevytlačí, doklad sa uloží priamo do aplikácie.
Digitálny pokladničný blok sa uchováva v aplikácii po dobu troch rokov a zákazníci ho môžu jednoducho preposlať alebo uložiť vo formáte PDF. V aplikácii je prehľadne zoradený podľa dátumu nákupu v sekcii „Moje pokladničné bloky“.
Kaufland odhaduje, že zavedením digitálnych účteniek dokáže ušetriť ročne až 44 000 kilometrov papiera. Digitálne účtenky zároveň poskytujú jasný prehľad o nákupoch a zjednodušujú uchovávanie dokladov na účely vrátenia tovaru alebo reklamácie.
Pre aktiváciu služby zákazníci otvoria v aplikácii svoju digitálnu kartu Kaufland Card a prepnú posuvný ovládač „Digitálny pokladničný blok“ na zeleno. Od tej chvíle sa všetky nové účtenky zobrazia len v digitálnej forme.
Prečítaj si aj tieto články: