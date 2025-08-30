V Ľvove zastrelili bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého.
- Poslanec a niekdajší predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij bol v sobotu predpoludním zastrelený v meste Ľvov na západe Ukrajiny, uviedli v sobotu tamojšie úrady i médiá.
- Páchateľ streľby doposiaľ nebol známy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X označil zabitie 54-ročného poslanca za „hroznú vraždu“.
Citát: „Minister vnútra Ihor Klimenko a generálny prokurátor Ruslan Kravčenko práve informovali o prvých známych okolnostiach hroznej vraždy v Ľvove. Andrij Parubij bol zabitý,“ napísal Zelenskyj.
Širší kontext: Zelenskyj dodal, že vyšetrovanie prípadu a pátranie po páchateľovi prebiehajú a príbuzným politika vyjadril svoju sústrasť. Podľa ukrajinských médií podľahol Parubij viacerým strelným zraneniam.
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025
All necessary forces and means…
