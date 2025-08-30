Syn aj posádka sa ho snažili zachrániť, no márne.
Pohodový pobyt na plachetnici v Jadranskom mori sa v okamihu zmenil na tragédiu, informuje denník Il Messaggero. Šesťdesiatdvaročný muž si počas plavby do Chorvátska užíval popoludnie so synom a tromi známymi pri pobreží mesta Ancona, keď sa začal zdvíhať silný vietor.
Jeden z poryvov prudko rozhýbal sťažeň, ktorý muža zrazil na palubu a následne do mora. Nešťastím bolo, že loď mala pre rozbúrené vlny zapnutú lodnú skrutku, ktorá ho okamžite vtiahla. Syn sa pokúšal otca zachrániť, no zranenia boli také vážne, že muž zomrel priamo na mieste. Šokovaný syn musel byť prevezený do nemocnice.
„Videli sme, že loď žiada o pomoc. Najskôr som si myslel, že bojujú len s vetrom alebo majú technické problémy. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa stalo niečo také strašné,“ uviedol námorník a priateľ zosnulého Luigi Lanari.
Ide už o druhú tragédiu pri pobreží Ancony v priebehu niekoľkých dní. Len vo štvrtok sa na rovnakej pláži utopila 23-ročná študentka, ktorú pri skoku do mora strhol silný prúd. Ako neskúsená plavkyňa nemala šancu sa mu ubrániť, píše MilanoToday.