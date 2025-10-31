Kategórie
TASR
dnes 31. októbra 2025 o 6:31
Čas čítania 1:02

Sestry čaká zvýšenie platov. Minister zdravotníctva sa dohodol s odborárkami, už su známe konkrétne sumy

Sestry čaká zvýšenie platov. Minister zdravotníctva sa dohodol s odborárkami, už su známe konkrétne sumy
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

inister zdravotníctva Kamil Šaško a zástupcovia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek sa dohodli na opatreniach, ktoré majú pomôcť stabilizovať personál a zabrániť odchodu sestier zo systému.

Sestry a pôrodné asistentky v ústavnej zdravotnej starostlivosti by mali v budúcom roku dostávať mesačne príspevok vo výške 250 eur. Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a zástupcov Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) po ich spoločnom štvrtkovom rokovaní. Venovali sa na ňom stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek.

„Sestry a pôrodné asistentky by mali v roku 2026 po garancii ministra zdravotníctva dostať mesačne o 250 eur viac k platu. O ďalších podmienkach budeme intenzívne rokovať, pretože my sme predstavili naše očakávania v jednotlivých bodoch,“ vyhlásila predsedníčka združenia Monika Kavecká.

Odborárky svoje jednotlivé požiadavky predstavili ministrovi i na štvrtkovom stretnutí. Volajú napríklad po navýšení odmeňovania za roky praxe pre sestry a pôrodné asistentky.
Šaško zároveň poukázal na to, že opatrenia, o ktorých diskutovali, sú už v istej miere zohľadnené aj v stratégii rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve. Avizoval, že na ňom budú pracovať aj spoločne so sesterskými odborárkami. „Výstupom bude ďalší konkrétny plán, ktorý bude hovoriť aj o stabilizačných mechanizmoch tak, aby sme si udržali sestry v systéme, ale aby sme aj lákali nové sestry do systému,“ priblížil.

Problémom je najmä zlé finančné ohodnotenie

Kavecká zároveň upozornila na aktuálny stav s nedostatkom sestier v nemocniciach. Problémom podľa nej je najmä ich zlé finančné ohodnotenie. Situáciu v súčasnosti označila za ešte alarmujúcejšiu. Poukázala pri tom na to, že má končiť obdobie viazanosti za stabilizačný príspevok. Informovala, že mali avízo, že mnohé sestry zavažujú svoj odchod. Vysvetľovala, že aj preto došlo k dohode na vyplácaní príspevku vo výške 250 eur v budúcom roku.

peniaze
Zdroj: PxHere
