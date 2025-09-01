Zemetrasenie v Afganistane si vyžiadalo už viac ako 800 obetí.
- Pondelkové zemetrasenie s magnitúdou 6,0 na východe Afganistanu v blízkosti hraníc s Pakistanom si vyžiadalo najmenej 800 obetí.
- Vyše 2800 osôb utrpelo zranenia. Informoval o tom hovorca vládneho islamistického hnutia Taliban.
- Podľa afganských predstaviteľov sú v provincii Kúnar zničené tri obce.
Citát: „Záchranné operácie tam stále prebiehajú a niekoľko dedín bolo úplne zničených. Počty obetí a zranených sa menia. Do oblasti dorazili lekárske tímy z provincie Kúnar, Nangarhár aj z hlavného mesta Kábul,“ vyhlásil hovorca afganského ministerstva zdravotníctva.
Širší kontext: Záchranári sa snažia dostať do odľahlých či horských oblastí a počet obetí tak bude pravdepodobne ešte stúpať. Úrady Talibanu a Organizácia Spojených národov zorganizovali záchranné operácie v najviac postihnutých oblastiach. Ministerstvo obrany uviedlo, že doteraz vypravilo celkovo 40 letov.
Zemetrasenie podľa amerického geologického úradu (USGS) udrelo 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalalabad v provincii Nangarhár v nedeľu o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. O 20 minút neskôr došlo v tej istej provincii k druhému zemetraseniu s magnitúdou 4,5 a neskôr nasledovalo zemetrasenie s magnitúdou 5,2.
Prečítaj si aj tieto články: